الصحة الأفغانية: ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم كابول إلى 18 مصابا

أعلنت وزارة الصحة الأفغانية ارتفاع عدد المصابين في الانفجار، الذي وقع صباح اليوم في وسط العاصمة كابول، إلى 18 شخصا.

وقالت الصحة الأفغانية، في بيان اليوم الأربعاء، "ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم في كابول إلى 18 مصابا".

وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق من اليوم إصابة 9 أشخاص في انفجار استهدف منظمة دولية في العاصمة، وتنبته حركة "طالبان".