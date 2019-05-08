الحكومة توافق على تعديل قانون ضريبة الدمغة

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، حيث نص التعديل على استمرار النسبة المقررة حالياً لحساب الضريبة على إجمالي عمليات شراء الاوراق المالية أوبيعها بجميع أنواعها، سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية، مقيدة بسوق الأوراق المالية، أو غير مقيدة بها، وذلك دون خصم أي تكاليف، وهي تمثل 1.50 فى الالف يتحملها المشتري، و1.50 في الألف يتحملها البائع، وذلك حتى 16/5/2020.





ويأتي ذلك في إطار دعم سوق الاوراق المالية، حيث كان من المقرر أن تكون بواقع 1.75 فى الالف بداية من 1/6/2019.