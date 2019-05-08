تأجيل محاكمة 213 متهما بـ"تنظيم بيت المقدس" لجلسة الغد

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، تأجيل محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم "بيت المقدس"، لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة، لجلسة الغد الخميس لاستكمال سماع مرافعة النيابة.





عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد، ومعتز مدحت ووليد رشاد.



