"بولتون" يتعهد: أمريكا ستقطع العلاقات بين كوبا وفنزويلا

تعهد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، بمواصلة قطع العلاقات بين كوبا وفنزويلا، محذرًا من أن قبضة هافانا على فنزويلا "ستنتهي".

تعهد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، بمواصلة قطع العلاقات بين كوبا وفنزويلا، محذرًا من أن قبضة هافانا على فنزويلا "ستنتهي".

وكتب "بولتون"، على موقع "تويتر": "ستواصل الولايات المتحدة قطع العلاقات بين كوبا وفنزويلا. إن قبضة كوبا على فنزويلا ستنتهي بينما يقف الشعب الفنزويلي من أجل الحرية".

وكتب "بولتون"، على موقع "تويتر": "ستواصل الولايات المتحدة قطع العلاقات بين كوبا وفنزويلا. إن قبضة كوبا على فنزويلا ستنتهي بينما يقف الشعب الفنزويلي من أجل الحرية".