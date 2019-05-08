الحكومة: شراء عقار سيرزايم لعلاج الأطفال المصابين بمرض "جوشيه" بـ٢١٥ مليون جنيه

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم على قيام وزارة الصحة والسكان بالتعاقد مع شركة "سانوفي أفانتس" لشراء عقار "سيرزايم" لعلاج الأطفال المصابين بمرض جوشيه النادر في حدود مبلغ 215 مليون جنيه خلال العام المالي 2018/2019. ويأتي ذلك في إطار مساعي الوزارة لتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطن المصري، والارتقاء بالمنظومة الصحية، والعمل على توفير الاحتياجات اللازمة من الادوية والمستلزمات الطبية.



