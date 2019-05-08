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أسعار الحديد اليوم الأربعاء في محافظة الإسماعيلية

الأربعاء 08/مايو/2019 - 03:11 م
أسعار الحديد اليوم الأربعاء في محافظة الإسماعيلية
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هشام إسماعيل
 
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شهدت أسعار الحديد في أسواق محافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، استقرارا بعد موجة من الانخفاضات المتتالية، حيث يتراوح ما بين 200 إلى 600 جنيه للطن، وذلك بسبب تراجع أسعار خام البيليت عالميا، حيث وصل سعره إلى 410 دولارات للطن.

وشهد سعر طن حديد عطية وصل إلى 11 ألفا و400 جنيه، وسعر طن حديد عز والدخيلة وصل إلى 11 ألفا و600 جنيها، وسجل طن حديد المعادى 11 ألفا و400 جنيه، وسعر طن حديد طنطا وصل إلى 11 ألفا و350 جنيها، وسجل سعر طن عياد 11 ألفا و400 جنيه، وشركة حديد الجيوشي 11 ألف، و100 جنيهًا، وشركة حديد بيانكو 11 ألفا، وشركة قوطة للصلب 11 ألف 150 جنيها للطن.
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