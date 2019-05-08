أزهري: كل من يملك قوت يومه يجب عليه إخراج زكاة الفطر

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قال الشيخ فرج العدلي، أحد علماء الأزهر الشريف، إن الله سبحانه وتعالى جعل العبادات لمصالح العباد، فجعل الصوم على الغني ليشعر بالفقير، فحرمان الغني من الطعام لمدة 15 ساعة يجعله يشعر بجوع وعطش الفقير.



وأضاف "العدلي"، خلال حواره على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأربعاء، أن شهر رمضان، جاء أيضًا ليشعر الفقير بالغني، مشددًا على أن كل من يملك قوت يومه عليه إخراج زكاة الفطر، ليذيق الفقير الغني وإخراج الصدقات.



وتابع أحد علماء الأزهر الشريف، أن الصدقة تقي مصارع السوء، وتزكي النفس وتجعل النفس شريفة عفيفة، وتداوي المرضى.

