بالصور حصاد 73 أردب قمح بمدرسة موط الزراعية بمركز الداخلة



أكد مدير إدارة مدرسة موط الثانوية الزراعية بمركز الداخلة بالوادي الجديد، عربي سنوسي، أن زراعة القمح جرت بإستخدام تقنيات ومعدات حديثة، لرفع كفاءة محصول القمح، ويعد تجربة رائدة للتعليم الزراعي وداعمة للاقتصاد القومى.



أوضح عربي، أن صنف القمح المنزرع هو مصرى 1 وهو صنف خاص بقمح الخبز ويبلغ إنتاجية الفدان الواحد منه نحو 14.6 أردب، لافتًا الي أن زراعة محصول القمح تأتي ضمن مشروع رأس المال، والذي ينفذ علي مستوي المدارس الزراعية بالجمهورية، وفي هذا العام كان نصيب المدرسة 2 مليون جنيه لخدمة العملية التعليمية الزراعية بالمدرسة في جميع المجالات الزراعية سواء إنتاجية او زراعية أو إنتاج حيواني وداجني وألبان.



من جانبه أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، الدكتور إبراهيم التداوي، أن زراعة هذا المحصول داخل إحدى المدارس الزراعية بالمحافظة يعمل على تدريب طلبة وطالبات المدرسة وتطوير مهاراتهم وصقل مواهبهم انطلاقا من اهتمام الدولة بالتعليم الفني وتأهيل طلابه نحو سوق العمل وإحتياجاته إلى جانب ضمان توفير فرص عمل للخريجين وخلق جيل جديد مدرب لسوق العمل الحر.



كما وجه التداوى، الشكر والتقدير لتعاون الجميع داخل المدرسة وظهورها دائما بالمظهر المشرف كإحدى مدارس التعليم الفنى المنتجة على أرض المحافظة.

أعلنت مدرسة موط الزراعية التابعة لإدارة الداخلة التعليمية بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الأربعاء، عن حصاد محصول القمح بمزرعة المدرسة بإجمالي 73 إردب، حيث تبلغ مساحة الأرض المنزرعة بمحصول القمح هذا العام 5،5 فدانًا.