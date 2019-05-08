النجم الساحلي يفاوض مهاجم الزمالك
الأربعاء 08/مايو/2019 - 03:06 م
هاني عصام
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جدد مسئولو نادي النجم الساحلي التونسي الاتصالات مع الإيفواري رزاق سيسيه مهاجم فريق الزمالك المعار لصفوف الاتحاد السكندري للتعاقد معه بداية من الموسم المقبل.
وتنتهي إعارة سيسيه للاتحاد السكندري بنهاية الموسم الجاري ويعود بعدها إلى صفوف نادي الزمالك بسبب استمراره عقده مع الفريق الأبيض.
ويعد عرض النجم الساحلي ليس الوحيد لسيسيه حيث يمتلك بعض العروض الأخرى من الدوري السعودي وعلى رأسها من نادي الوحدة لكنه لم يحسم موقفه بشكل نهائي حتى الآن.
وقدم سيسيه مستويات مميزة مع الاتحاد السكندري في الموسم الجاري ونجح في لفت الأنظار إليه بشكل كبير.
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