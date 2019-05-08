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"الوزراء" يوافق على قرض بـ20 مليار جنيه لصالح "الإسكان" لتفيذ عدد من المشروعات

الأربعاء 08/مايو/2019 - 03:07 م
الوزراء يوافق على قرض بـ20 مليار جنيه لصالح الإسكان لتفيذ عدد من المشروعات
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس الوزراء
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يحيى حلمي
 
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وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على طلب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن قيام هيئة المجتمعات العمرانية بإصدار سندات توريق بقيمة 10 مليارات جنيه على شريحتين قيمة كل شريحة 5 مليارات جنيه، حتى تتمكن من تنفيذ المشروعات المطلوبة في التوقيتات المحددة، وخاصة مشروعات إنشاء مدن الجيل الرابع، وهو ما يتطلب منها توفير تمويل لإنشاء البنية الأساسية لهذه المدن. 

وكما وافق المجلس على طلب وزارة الإسكان بشأن حصول هيئة المجتمعات العمرانية على قرض بقيمة 20 مليار جنيه على شريحتين، قيمة كل شريحة 10 مليارات جنيه، من البنوك التجارية، وهو ما يأتى ايضاً فى اطار تسريع وتيرة تنفيذ تلك المشروعات.
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