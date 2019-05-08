السجن 10 سنوات لـ 7 متهمين وغرامة 10 ألاف لكل منهما لإتهمامهم بالرشوة في الإسكندرية‎









قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار صلاح شرابية رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين أيمن أباظة، وشريف محمد الجندي، وأمانة سر مصطفى عبد العظيم، بالسجن 10 سنوات لـ 7 متهمين وغرامة 10 آلاف جنيه، لكل منهم لاتهامهم بالرشوة وتزوير خطاب لعدد 162 فدانا بمنطقة برج العرب.





تعود الواقعة في القضية رقم 8020 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة المنشية، والمقيدة كلي برقم 1290 شرق، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الرقابة الإدارية القبض على 3 موظفين و 4 آخرين في قضية رشوة بنطاق دائرة برج العرب غرب الإسكندرية.





وكشفت تحريات الرقابة الإدارية بأن كلًا من المدعو "م.ح.ز" مفتش بمديرية المساحة بالإسكندرية، و"ح.م.م" رئيس الحي السكني السابع بمدينة برج العرب، و" ال.ل.م" وكيل بمديرية المساحة محافظة البحيرة، بالاتفاق مع والمدعوة "ن.ال.م" محامية، و"ق.م.أ" صاحب مصنع أدوات صحية، و"م.م.ك" صاحب معرض، و"ع.م.ح" عاطل، لتزوير أوراق خاصة بـ 162 فدانا.





وأضافت التحريات أن المتهم الأول أخذ مبلغا ماليا قيمته 230 ألف جنيه، على سبيل الرشوة لإنهاء إجراءات خروج قطعتي أرض مساحة 74 فدانا، و88 فدانا، من نطاق جهاز مدينة برج العرب، واستخراج خطاب من المتهم الثاني يفيد بذلك في مقابل الاتفاق مع المهتمين بالحصول على مبلغ 3 ملايين جنيه، عقب انتهاء استخراج الخطاب.



