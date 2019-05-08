رئيس جامعة جنوب الوادى يتفقد مستشفى الطوارئ ومبنى مدرجات كلية الطب الجديد

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تفقد اليوم الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي بقنا، التجهيزات الخاصة بمستشفى الطوارئ حيث تابع تركيبات الغسالات الخاصة بمغسلة المستشفى وتجهيزات المطبخ ومن جانبه شدد رئيس الجامعة على ضرورة إنجاز العمل في أقرب وقت وإنهاء كافة التجهيزات استعدادًا لافتتاح المستشفى في القريب العاجل لخدمة أهالي جنوب الصعيد.



كما تابع رئيس الجامعة، أعمال إنشاء مبنى مدرجات كلية الطب الجديد الذى يضم ثلاث قاعات للمحاضرات بالإضافة الى قاعة للمؤتمرات للقطاع الصحي ومعمل للدراسات العليا وهذا المبنى يعد خدمة جديده لكليات الجامعة رافق رئيس الجامعة خلال الجولة الدكتور أسامه حسين مدير عام المستشفيات الجامعية.



