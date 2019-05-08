الحكومة توافق على مذكرة لتسهيل الربط الالكتروني بين الدول أعضاء "العربية المتوسطية للتبادل الحر"

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن مذكرة تفاهم في مجال تسهيل الربط الإلكتروني وتبادل المعلومات بين الدول أعضاء الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر (مصر- الاردن- تونس - المغرب) "اتفاقية أغادير"، والموقعة في القاهرة بتاريخ 13/4/2016.





وتهدف مذكرة التفاهم إلى تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والعمل على تسهيل حركة التبادل التجارى بين الاطراف المتعاقدة، والعمل على مكافحة المخالفات الجمركية وردعها، مع الاستفادة من تيسير عملية الرقابة الجمركية على نقل البضائع وكذلك استخدام الوسائل الخاصة بهذه الرقابة.



