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مواقيت الصلاة وموعد رفع أذان المغرب بمحافظات مصر

الأربعاء 08/مايو/2019 - 01:43 م
مواقيت الصلاة وموعد رفع أذان المغرب بمحافظات مصر
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مواقيت الصلاة وموعد رفع أذان المغرب بمحافظات مصر اليوم الأربعاء الموافق 8 مايو 2019 ميلاديا و3 رمضان 1440 هجريا

تنشر بوابة الفجر مواقيت الصلاة وموعد رفع الأذان في المحافظات لمعرفة موعد الإفطار وهذا في ثالث أيام شهر رمضان الفضيل لعام 1440هجريا.

مواقيت الصلاة في القاهرة
آذان المغرب 6:37 مساء.

مواقيت الصلاة في الإسكندرية
آذان المغرب 6:45 مساء.

مواقيت الصلاة في الجيزة
آذان المغرب 6:38 مساء.

مواقيت الصلاة في أسيوط
آذان المغرب 6:35 مساء.

مواقيت الصلاة في بني سويف
آذان المغرب 6:36 مساء.

مواقيت الصلاة في الفيوم
آذان المغرب 6:38 مساء.

مواقيت الصلاة في دمياط
آذان المغرب 6:39 مساء.

مواقيت الصلاة في الغربية
آذان المغرب 6:39 مساء.

مواقيت الصلاة في قنا
آذان المغرب 6:25 مساء.

مواقيت الصلاة في الأقصر
آذان المغرب 6:25 مساء.

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ
آذان المغرب 6:22 مساء.

مواقيت الصلاة في العريش
آذان المغرب 6:29 مساء.
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