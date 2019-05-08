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عبد المجيد الذيابي: إلقائي قصيدة أمام الملك سلمان أهم تتويج في حياتي

الأربعاء 08/مايو/2019 - 01:45 م
عبد المجيد الذيابي: إلقائي قصيدة أمام الملك سلمان أهم تتويج في حياتي
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الفجر الفني
 
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حل الشاعر عبد المجيد الذيابي، ضيفًا على برنامج "رادار طارئ"، الذي يقدمه الإعلامي طارق الحربي، على قناة "روتانا خليجية"، في تمام الساعة الـ12 منتصف الليل، بتوقيت السعودية.


وعرض البرنامج في بداية اللقاء مقطع فيديو لتكريم "الذيابي" في مسابقة “شاعر المليون”، والتي حصد بها المركز الرابع، ليعلق على المقطع قائلا: "إنه راض عن المركز الذي حصده، لأن الفاصل في الحلقة الاخيرة كان التصويت".


وعرض البرنامج مقطع فيديو للقصيدة التي ألقاها أمام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، في مهرجان الجنادرية، ليعلق عليها: "إن إلقاء تلك القصيدة أمام الملك سلمان في هذا المهرجان يُعد وسام شرف وتتويج لي بعد شاعر المليون كما كانت أهم تتويج لي في حياتي".


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