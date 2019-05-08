مصدر: أمريكا تدفع إيران إلى انتهاك الاتفاق النووي لإعلانها تهديدًا أمنيًا

كشف مصدر دبلوماسي في بروكسل، أن الولايات المتحدة تدفع إيران إلى "ارتكاب خطأ وخرق التزاماتها" بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، والمعروفة باسم الاتفاق النووي الإيراني.

كشف مصدر دبلوماسي في بروكسل، أن الولايات المتحدة تدفع إيران إلى "ارتكاب خطأ وخرق التزاماتها" بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، والمعروفة باسم الاتفاق النووي الإيراني.

وأضاف المصدر لوكالة "سبوتنيك": "في هذه الحالة، سيكون لدى الولايات المتحدة سبب لتعلن للعالم أن إيران تشكل تهديدًا للأمن الدولي".

وأضاف المصدر لوكالة "سبوتنيك": "في هذه الحالة، سيكون لدى الولايات المتحدة سبب لتعلن للعالم أن إيران تشكل تهديدًا للأمن الدولي".

في وقت سابقٍ اليوم، أبلغت إيران الدول الخمس الموقعة على الصفقة - روسيا وفرنسا والمملكة المتحدة والصين وألمانيا - بأنها ستقلص بعض التزاماتها وتبدأ في زيادة مستويات تخصيب اليورانيوم بعد فترة 60 يومًا.