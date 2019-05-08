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مصدر: أمريكا تدفع إيران إلى انتهاك الاتفاق النووي لإعلانها تهديدًا أمنيًا

الأربعاء 08/مايو/2019 - 01:34 م
مصدر: أمريكا تدفع إيران إلى انتهاك الاتفاق النووي لإعلانها تهديدًا أمنيًا
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مـحــمد حســــــــــين
 
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كشف مصدر دبلوماسي في بروكسل، أن الولايات المتحدة تدفع إيران إلى "ارتكاب خطأ وخرق التزاماتها" بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، والمعروفة باسم الاتفاق النووي الإيراني.

وأضاف المصدر لوكالة "سبوتنيك": "في هذه الحالة، سيكون لدى الولايات المتحدة سبب لتعلن للعالم أن إيران تشكل تهديدًا للأمن الدولي".

في وقت سابقٍ اليوم، أبلغت إيران الدول الخمس الموقعة على الصفقة - روسيا وفرنسا والمملكة المتحدة والصين وألمانيا - بأنها ستقلص بعض التزاماتها وتبدأ في زيادة مستويات تخصيب اليورانيوم بعد فترة 60 يومًا.

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