في رمضان 2019.. مشروبات صحية للصائم يجب تناولها بعد وجبة الإفطار

بعد تناول الصائم وجبة الإفطار يجب أن يتناول هذه المشوربات التي تُحافظ على صحته وتُسهل له عملية الهضم ومن المشروبات المفيدية للصائم ما يلي:





التمر هندي الذي يمنع جفاف الجسم ويمده بالفيتامينات والمعادن، ويمنع تراكم الغازات والانتفاخات كما انه يقلل من الخمول والكسل بعد تناول وجبة الإفطار.





عصير البطيخ الذي يساعد علي خفض درجة حرارة الجسم، ويُعالج الاسهال كما أنه يقوم بتهدئه الجسم من القلق والتوتر والعصبية.





وعصير قمر الدين الذي يمد الجسم بالطاقة وزيادة النشاط خلال الصيام، وينصح أيضا بعصير الموز والمانجو والبرتقال الطبيعي وعصير التوت أو الكرز، فضلا عن عصير التفاح وعصير العنب.