ننشر دعاء ثالث أيام شهر رمضان الكريم.. وأفضل أوقات الدعاء المستجاب

اليوم سننشر لكم دعاء اليوم الثالث من شهر رمضان الكريم، حيث يوجد الكثير من الأدعية الرمضانية التي تقال في نهار شهر رمضان، حيث فرض الله سبحانه وتعالى شهر رمضان وصوم الثلاثين يومًا حتى يشعر المسلمين بالفقراء والمساكين، كما أن شهر رمضان شهر الإحسان شهر يكثر فيه الطاعات، ومن خلال هذه المقالة نقوم بعرض دعاء الذي يقال في اليوم الثالث من شهر رمضان لعام 2019.





يعشق المسلمين في شهر رمضان بأنه شهر ملئ بالولائم لإطعام الفقراء والمساكين، حيث أن الفقراء يأكلون في هذا الشهر لما فيه من خيرات، وبعد أن ينتهي شهر رمضان يأتي عيد الفطر الخاص بالمسلمين والذي يكون من ثلاثة أيام ويفطر فيه المسلمين بعد صيام ثلاثين يومًا.









دعاء ثالث يوم رمضان 2019





تقال الأدعية في شهر رمضان الكريم طوال النهار، وفي أداء صلاة التراويح يقال الأئمة جميعا في الصلاة خاصة في أواخر ثلاث ركعات في التراويح تقال العديد من الأدعية التي تكون بمثابة دعاء خاص لتطهير القلب من جميع الذنوب الذي يفعلها المسلم طوال حياته، فشهر رمضان لابد أن يستغله الكثير مننا في الصوم والعبادة وقراءة القراًن.





من يريد أن يسمع أفضل الأدعية التي تقال يوم الثالث من شهر رمضان فيقوم بالتوجه إلى صلاة التراويح التي تتكون من إحدى عشر ركعة، أول أربعة ركعات بعده يقال فيها الأمام خطبة خاصة بشهر رمضان ونزول القراًن الكريم.









أدعية اليوم الثالث من رمضان مكتوبة :





أنتهي يومان من شهر رمضان الكريم أعادة على المسلمين بالخير واليمن والبركات، وغداً يكون اليوم الثالث من شهر رمضان الكريم أعادة لنا بالخير، وكل يوم من أيام شهر رمضان طوال الثلاثون عاماً يوجد دعاء خاص بالثلاثين يوماً، ومع أن شهر رمضان من المفترض أن يأتي ناقص هذا العام، فعليك التعرف على الأدعية التي تقال في هذا اليوم إعتباراً بأن شهر رمضان بدأ يوم الاثنين الموافق 6-5-2019، وسوف يكون أول أيام عيد الفطر المبارك هو يوم اربعة من شهر يونيو لعام 2019، وإليكم دعاء اليوم الثالث من شهر رمضان الكريم 2019.





دعاء ثالث يوم رمضان 2019 :