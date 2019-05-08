آسر ياسين يوجه رسالة لمحمد صلاح بعد صعود ليفربول لنهائي دوري الأبطال





وكتب "ياسين"، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، موجهًا كلامه لنجم المنتخب: "‏أنت مالعبتش امبارح بس أنت اللي وصلتهم هناك".





أشاد الفنان آسر ياسين، بنجم منتخب مصر ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح.