آسر ياسين يوجه رسالة لمحمد صلاح بعد صعود ليفربول لنهائي دوري الأبطال
الأربعاء 08/مايو/2019 - 01:29 م
الفجر الفني
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أشاد الفنان آسر ياسين، بنجم منتخب مصر ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح.
وكتب "ياسين"، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، موجهًا كلامه لنجم المنتخب: "أنت مالعبتش امبارح بس أنت اللي وصلتهم هناك".
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