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آسر ياسين يوجه رسالة لمحمد صلاح بعد صعود ليفربول لنهائي دوري الأبطال

الأربعاء 08/مايو/2019 - 01:29 م
آسر ياسين يوجه رسالة لمحمد صلاح بعد صعود ليفربول لنهائي دوري الأبطال
آسر ياسين ومحمد صلاح
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الفجر الفني
 
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أشاد الفنان آسر ياسين، بنجم منتخب مصر ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح.

وكتب "ياسين"، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، موجهًا كلامه لنجم المنتخب: "‏أنت مالعبتش امبارح بس أنت اللي وصلتهم هناك".

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