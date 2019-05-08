رسميا.. فيفا يرفض استئناف تشيلسي على عقوبة التعاقدات

رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا استئناف نادي تشيلسي الإنجليزي لرفع عقوبة حظر التعاقدات لمدة فترتين لاختراق اللوائح والقنوانين.









وكان تشيلسي قد قدم في الفترة الماضية استئنافاً على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بحرمانه من من فترتين للتعاقد إلا أن قرار الفيفا جاء صادماً للبلوز مساء اليوم.









ذكرت صحيفة آس الإسبانية، أن لجنة الاستئناف رفضت طلب تشيلسي بالاستناد على مخالفة النادي الإنجليزي الحظر المفروض على النقل الدولي وتسجيل لاعبين قصر من خارج أوروبا.









وبالتالي سيكون تشيلسي غير قادر على التعاقد مع لاعبين جدد في فترتي الانتقالات الصيفية القادمة ثم الشتوية مع دفع غرامة مالية قدرها 600 ألف جنيه إسترليني.



