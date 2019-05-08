4 أفكار لتجهيز مائدة رمضان 2019

هناك مجموعة من الخطوات التي على ست البيت اتباعها لإعداد سفرة رمضانية ناجحة، ومن هذه الخطوات ما يلي:





- ضعي المفرش الجديد الذي قمتي بشرائه وخصصتيه لهذا الشهر الكريم.





- وضعي الاطباق فوق السفرة ورتبيها بششكل جديد ومنسق





- قدمي الحساء في كاسات بهيئة فناجين كفكرة جديدة.





- لا تكثري من كميات الطعام على طاولة السفرة لأن الشوربة والعصير يشعران بالشبع بسرعة، وبالتالي قد تتكدس بقايا الطعام وتضطرين لرميها.