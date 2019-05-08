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4 أفكار لتجهيز مائدة رمضان 2019

الأربعاء 08/مايو/2019 - 01:29 م
4 أفكار لتجهيز مائدة رمضان 2019
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هناك مجموعة من الخطوات التي على ست البيت اتباعها لإعداد سفرة رمضانية ناجحة، ومن هذه الخطوات ما يلي:

- ضعي المفرش الجديد الذي قمتي بشرائه وخصصتيه لهذا الشهر الكريم.

- وضعي الاطباق فوق السفرة ورتبيها بششكل جديد ومنسق 

- قدمي الحساء في كاسات بهيئة فناجين كفكرة جديدة.

- لا تكثري من كميات الطعام على طاولة السفرة لأن الشوربة والعصير يشعران بالشبع بسرعة، وبالتالي قد تتكدس بقايا الطعام وتضطرين لرميها.
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