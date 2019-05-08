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"من الطابق الرابع".. النيابة تبدأ التحقيق في واقعة سقوط سيدة بإمبابة

الأربعاء 08/مايو/2019 - 01:35 م
من الطابق الرابع.. النيابة تبدأ التحقيق في واقعة سقوط سيدة بإمبابة
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إيريني صفوت
 
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فتحت نيابة إمبابة، بشمال الجيزة، التحقيق، في واقعة سقوط سيدة من الطابق الرابع بمنطقة إمبابة، وتم نقلها على الفور إلى المستشفى، ولكنها فارقت الحياة إثر سقوطها.

وتلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد سقوط ربة منزل من الطابق الرابع بشارع القومية العربية بإمبابة، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن ربة منزل سقطت من نافذة شقتها بالطابق الرابع، مما أسفر عن إصابتها بعدة كسور،  وتم نقلها إلى المستشفى، إلا أنها فارقت الحياة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.
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