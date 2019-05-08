"صم بصحة".. "الصحة" تقدم نصائح لمرضى الغسيل الكلوي خلال رمضان

شددت وزارة الصحة على مرضى الغسيل الكلوي، ضرورة استشارة الطبيب في القدرة على الصيام من عدمه، وأهمية تنظيم جلسات الغسيل؛ بحيث تكون بعد الإفطار، ولو تعذّر يفطر المريض في يوم جلسة الغسيل.





وقدمت "الصحة" جملةً من النصائح العامة عبر إنفوجرافيك توعوي نشرته على حسابها في "تويتر" ضمن السلسلة التوعوية لحملة #صم_بصحة؛ مؤكدة أهمية مراجعة الطبيب لمعرفة أوقات وجرعات الأدوية حال الصيام، وتحديد كمية السوائل المسموح بها، إضافة إلى معرفة الأعراض التي تمثّل خطورة وتستوجب الذهاب للمستشفى، وأيضًا مراجعة أخصائي التغذية لمعرفة الأطعمة الواجب الامتناع عنها أو تقليلها بعد الإفطار، والحصول على رقم تواصل وحدة الغسيل التي يغسل بها أو الاتصال على 937 حال الضرورة.





وتأتي هذه الأنشطة التوعوية تواصلًا للجهود التي تقوم بها "الصحة" للحفاظ على صحة وسلامة الصائمين، وتعزيز الوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة.







