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بالأسماء.. وكلاء جدد بعدد من كليات جامعة الإسكندرية‎

الأربعاء 08/مايو/2019 - 01:33 م
بالأسماء.. وكلاء جدد بعدد من كليات جامعة الإسكندرية‎
الدكتور عصام الكردي - رئيس جامعة الإسكندرية
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محمد رجب - دينا حسن
 
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أصدر الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية، قرارا بتعيين الدكتور علاء الدين حسن الغرباوى، الأستاذ بقسم إدارة الأعمال بكلية التجارة وكيلاً للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمدة ثلاث سنوات.

كما أصدر قرارا بتعيين الدكتور سامى عبد السلام سالم خليل ـ أستاذ ورئيس قسم الميكروبيولوجيا بكلية الطب البيطرى وكيلاً للكلية لشئون التعليم والطلاب لمدة ثلاث سنوات، وتعيين الدكتور محمد إبراهيم عبد العزيز على ـ الأستاذ بقسم الأنسجة والخلايا بكلية الطب البيطرى وكيلاً للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث لمدة ثلاث سنوات.
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