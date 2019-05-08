بالأسماء.. وكلاء جدد بعدد من كليات جامعة الإسكندرية‎





أصدر الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية، قرارا بتعيين الدكتور علاء الدين حسن الغرباوى، الأستاذ بقسم إدارة الأعمال بكلية التجارة وكيلاً للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمدة ثلاث سنوات.



