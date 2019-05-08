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توريد 91493 طن قمح في الوادي الجديد

الأربعاء 08/مايو/2019 - 01:32 م
توريد 91493 طن قمح في الوادي الجديد
صورة أرشيفية
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هدير محمود
 
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أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، عن توريد 91493 طن من محصول القمح منذ بدء حصاد المحصول وحتى اليوم. 

أكد وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، معاذ عبد الرحيم، توريد 73265طن قمح خارج المحافظة، وذلك لصوامع ومطاحن مصر الوسطي ومحافظات أخري، بينما جري توريد 18198 طن لشون وصوامع داخل المحافظة. 

أوضح معاذ، أن التوريد داخل المحافظة في شون " الفرافرة – غرب الموهوب – موط – بلاط- باريس- مصر الوسطي بالخارجة"، وهنجر بنك مصر الزراعي بالخارجة، وصومعة الخارجة، وصومعة شرق العوينات.
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