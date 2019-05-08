جامعة كفر الشيخ توزع سلع رمضانية على العاملين

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وزعت إدارة جامعة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور ماجد القمرى، رئيس الجامعة، اليوم الأربعاء، بعض السلع الغذائية الرمضانية على العمال الأكثر احتياجا بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية.



وقال القمرى، إن الجامعة تراعي البعد الإنساني والتخفيف على غير القادرين من خلال توفير المساعدات في المناسبات المختلفة، وان توزيع السلع يأتى فى إطار حرص جامعة كفر الشيخ على الاهتمام بمحدودي الدخل من العاملين بالجامعة والعمالة المؤقتة، ومراعاة للجانب الإنساني ورعاية محدودي الدخل من العمال.



أكد رئيس جامعة كفر الشيخ، على ضرورة تخفيف العبء عن كاهل المواطنين بتعظيم دور المشاركات المجتمعية في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجا بدعم هذه الأسر موسميا من خلال توزيع بعض المواد الغذائية في رمضان.



ووجه القمري، الشكر لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية على جهودها في مجال الأعمال الخيرية والإنسانية.