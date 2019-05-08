وزير التربية والتعليم يشيد بجهود مدرسة الزقازيق الثانوية العسكرية ومديرية التربية والتعليم بالشرقية في دعم النظام الجديد
الأربعاء 08/مايو/2019 - 01:28 م
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أشاد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني علي صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك بالجهد الرائع للإستفادة من نظام اولى ثانوى النظام الجديد بمدرسة الزقازيق الثانوية العسكرية ومديرية التربية والتعليم بالشرقية وذلك من خلال التحديث المستمر لنظام التابلت لمرحله أولى ثانوي ومساعده الطلاب على فهم طريقه الإستخدام وتفعيل النظام الحديث.. قائلاً " انظروا إلى هذا الجهد الرائع للإستفادة من نظام اولى ثانوى النظام الجديد بمدرسة الزقازيق الثانوية العسكرية ومديرية التربية والتعليم بالشرقية مجهود رائع يستحق التكريم ويستحق أن نفرح بأولادناـ ومعلمينا واداريينا."
كما توجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بالشكر والتقدير لوكيل أول وزارة التربية و التعليم وإدارة مدرسة الزقازيق الثانوية العسكرية وجميع العاملين بمديرية التربية والتعليم بالشرقية لما يبذلونه من جهد و أداء متميز لإنجاح العملية التعليمية بالمحافظة و أدائهم المشرف في تطبيق نظام اولى ثانوى النظام الجديد بمدرسة الزقازيق الثانوية العسكرية متمنياً لهم المزيد من التقدم والتميز مؤكداً أن التعليم من أولويات المرحلة الراهنة باعتباره أهم ركائز التنمية والتقدم في المجتمعات.
والجدير بالذكر أن رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية وجه بتكليفات لجميع مديري الإدارات التعليمية بتنظيم تبادل زيارات بين المدارس الثانوية العامة بنطاق المحافظة ومدرسة الزقازيق الثانوية العسكرية للاستفادة من تجربة المدرسة بالاضافة الي تكليف الاستاذ '' محمود يوسف '' بتنظيم دورات تدريبية لتدريب طلاب المرحلة الثانوية والمعلمين على استخدام التابليت والسبورة التفاعلية تحت رعاية مجلس الاباء والمعلمين ومديري الإدارة التعليمية علي مستوي مديرية التربية والتعليم بالشرقية.
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