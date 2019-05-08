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حوارات الكرميليت فى بث مباشر من المتروبوليتان إلى المسرح الصغير بالأوبرا

الأربعاء 08/مايو/2019 - 01:27 م
حوارات الكرميليت فى بث مباشر من المتروبوليتان إلى المسرح الصغير بالأوبرا
حوارات الكرميليت
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أحمد رمضان متولي
 
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تواصل دار الأوبرا المصرية النقل المباشر لعروض أوبرا المتروبوليتان، حيث يبث فى السادسة مساء السبت 11 مايو الى المسرح الصغير أوبرا حوارات الكرميليت للمؤلف الفرنسي فرانسيس بولانك .

 

تدور الأوبرا حول قصة عدد من الراهبات الفرنسيات اللائي يعِشن حالة ذعر مستمر خوفاً من تعرضهن لعقوبة الإعدام بعد اندلاع الثورة الفرنسية عام 1789 حيث يبرز الحوار بأسلوب واقعي الحالات النفسية التي تعيشها المرأة أمام احتمال الموت .

 

يشار أن أوبرا حوارات الكرميليت يمكن تصنيفها ضمن الموسيقى الرومانتيكية المتأخرة مع لمسات جديدة معاصرة تميز التيارات الموسيقية فى القرن العشرين والتى تتجلى في إدخال عناصر من موسيقى الجاز والإيقاع تمتزج مع مفردات كلاسيكية تقليدية .

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