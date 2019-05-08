مصرع طفل صدمته سيارة أُثناء اللعب أمام منزل أسرته في بني سويف

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لقي طفل يبلغ من العمر 3 سنوات، مصرعه، نتيجة اصطدام سيارة ملاكي به، أثناء لهوه أمام منزل أسرته، بقرية مازورة التابعة لمركز سمسطا ببني سويف، وتم نقله جثة هامدة للمستشفى المركزي.



تلقى اللواء أشرف عز العرب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سمسطا يفيد بوصول الطفل «محمد خطيب أسعد مهدي» 3 سنوات، مقمي قرية مازوة، دائرة المركز، جثة هامدة، وادعاء حادث سيارة.



وبالانتقال والفحص، وسؤال والده «خطيب أسعد مهدي محمد» 52 سنة، عامل، مقيم ذات العنوان، أقر أثناء قيام نجله باللهو أمام المنزل، صدمته سيارة ملاكي تحمل لوحات رقم «2684 أ ف» قيادة «محمد ع.ع.خ» 16 سنة، عامل، مقيم ذات العنوان، مما أدي لوفاته، ولم يتهم قائد السيارة بشيء.



وبسؤال قائد السيارة، أقر بأنه حال سيره بالسيارة، فوجئ بالطفل يقطع الطريق أمامه فلم يتمكن من مفاداته مما أدي لاصطدامه به دون قصد.



وبتوقيع الكشف الطبي، بمعرفة مفتش الصحة، أفاد أن سبب الوفاة نزيف بالمخ وكسر بقاع الجمجمة نتيجة الاصطدام بجسم صلب، ولا توجد شبهه جنائية، وتحرر المحضر رقم 3717 لسنة 2019 جنح مركز سمسطا وأخطرت النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثة.

