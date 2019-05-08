"زراعة الإسكندرية" تنظم المنتدى العلمي الأول للدراسات العليا 2019 (صور)
الأربعاء 08/مايو/2019 - 01:27 م
محمد رجب - دينا حسن
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نظمت كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، المنتدى العلمى الاول للدراسات العليا، وذلك بمشاركة طلاب الكلية ووحدة ضمان الجودة وادارة الدراسات العليا بالكلية، وذلك بقاعة الفارسى بالكلية.
جاء ذلك تحت رعاية الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور مختار يوسف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور عبد الله مسعد زين الدين عميد كلية الزراعة.
وقدم الدكتور مختار يوسف، خلال المنتدى، محاضرة عن الدراسات العليا بجامعة الاسكندرية 2018/2019، كما قدم نخبة من الأساتذة عدة محاضرات عن "الإسكندرية مدينة ومكتبة"، و"نظرة على قوانين ولوائح الدراسات العليا" ( القواعد الخلافية )، ودور بنك المعرفة المصرى فى دعم التعليم العالى والبحث العلمى، والمبيدات فى مصر ، الوضع الحالى والاتجاهات المستقبلية، وكما تم تخصيص احدى الجلسات لاستعرض أبحاث طلاب الدراسات العليا بهدف إظهار نتائج الخطط البحثية لطلاب الدراسات العليا تبعا لمحتويات المسار الثانى لخطة التنمية المستقبلية 2030 ، وصقل مهارات العرض عندهم والملصقات لطلاب الدراسات العليا لانماء روح المشاركة فى المنتدى، وأقيم على هامش المنتدى معرض للشركات والمصانع والمزارع المهتمة بالبحوث الزراعية.
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