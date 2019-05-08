"زراعة الإسكندرية" تنظم المنتدى العلمي الأول للدراسات العليا 2019 (صور)‎

نظمت كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، المنتدى العلمى الاول للدراسات العليا، وذلك بمشاركة طلاب الكلية ووحدة ضمان الجودة وادارة الدراسات العليا بالكلية، وذلك بقاعة الفارسى بالكلية.





جاء ذلك تحت رعاية الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور مختار يوسف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور عبد الله مسعد زين الدين عميد كلية الزراعة.



