جمعية الأورمان تعيد إعمار 25 منزل بقرية الشيخ مكرم بمحافظة سوهاج

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أعلن اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الاورمان أن الجمعية قامت بإعادة اعمار قرية الشيخ مكرم مركز سوهاج بمحافظة سوهاج ضمن مشروع الأورمان لإعادة تأهيل القري الأكثر احتياجًا.



وأكد اللواء ممدوح شعبان أن الجمعية قامت بتنمية واعادة اعمار (25) منزل ما بين هدم وإعادة بناء وتسقيف وتعريش ومحارة ودهان وسيراميك وتوصيل المياة والكهرباء والادوات الصحية والابواب والشبابيك



وأشار اللواء ممدوح إلى أن جمعية الأورمان بمحافظة سوهاج سبق لها ونفذت عدد كبير من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والاسر غير القادرة كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الاضاحي.



والجدير بالذكر أن جمعية الأورمان بمحافظة سوهاج تقوم حاليًا بتوزيع الكمية المخصصة للمحافظة 15 ألف كرتونة على أن ينتهى التوزيع تمامًا في الثلث الأوسط من رمضان.

