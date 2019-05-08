الأهلي يعلن تفاصيل برنامج عودة عمرو جمال

قال جهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن عمرو جمال مهاجم الفريق يسير بخطى ثابتة في برنامجه التأهيلي الذي يخضع له تمهيدًا لعودته من جديد إلى المشاركة في المران الجماعي، وأن حالته تحسنت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.

ويواصل عمرو جمال برنامجه التأهيلي للتخلص من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الأمامية والتي أبعدته عن المشاركة في المران الجماعي.

ويخوض مهاجم الأهلي تدريباته على ملعب التتش تحت إشراف طارق عبدالعزيز إخصائي التأهيل لتجهيزه للعودة من جديد.

ويشتمل البرنامج التاهيلي للاعب على جلسات في الجيم وتدريبات في الملعب تشتمل على تدريبات الكرة بجانب بعض التدريبات البدنية في خطوة جديدة نحو العودة، وتجهيزه للمرحلة المقبلة.