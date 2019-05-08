"البورصة "تواصل نزيف الخسائر بالمنتصف ..ومؤشرها "الرئيسي" يهوي 1.7%





عاودت المؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية تراجعها الحاد بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء،مضغوطة بمبيعات المصريين والعرب ، مع سقوط حر لبعض الاسهم دون مبرر او تحليل منطقي ، وفقد المؤشر الرئيسي 1.7%وصولا الي 14131.9 نقطة .





وخسر رأس المال السوقي نحو12.6مليار جنيه ليصل عند 768,5 مليار جنيه





وهوي مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.7% ليصل إلى مستوى 14,131.9 نقطة،.كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.6% ليصل إلى مستوى 623.03 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 1.7% ليصل إلى مستوى 1,585.63 نقطة.





من جانبه اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة أمس الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي تباين لأداء المؤشرات وجاء بعض الحراك النشط مع انباء عن مشروع قرار ايقاف العمل بضريبة الدمغة بالشريحة الثالثة 1.75 فى الالف على كل معاملة وابقائها عند 1.5 فى الالف على كل معاملة كما كان معمول بها فى العام 2018 ، ليدعم القرار حركة صناديق الاستثمار المحلية والاجنبية، ولكن مع ضعف في قيم التداولات.









وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.3% ليصل إلى مستوى 14,389.91 نقطة، بينما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.2% ليصل إلى مستوى 633.23 نقطة،وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.91% ليصل إلى مستوى 1,613.25 نقطة









وربح رأس المال السوقي نحو3.6 مليار جنيه ليصل الي 781.1 مليار جنيه.



