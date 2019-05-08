الأهلي يعلن جاهزية حسين الشحات

أكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية حسين الشحات، وأنه خضع لبرنامج استشفائي أمس مع مجموعة اللاعبين الذين شاركوا في مباراة النجوم التي أقيمت مساء الأحد الماضي.









وأدى الشحات تدريبات منفردة أمس على هامش مران الفريق الذي أقيم على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة سموحة التي تقام مساء السبت المقبل في إطار مواجهات الاسبوع الـ32 في بطولة الدوري العام.









كما أكد الجهاز الفني أن أحمد الشيخ اكتفى بتدريبات في الجيم؛ بسبب استمرار معاناته من نزلة البرد، ويتحدد اليوم موقفه من العودة للمشاركة في المران الجماعي على ضوء حالته.



