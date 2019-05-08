محمد يوسف يحذر الأهلي من سموحة

أكد محمد يوسف، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صعوبة مواجهة سموحة التي تقام مساء السبت المقبل في إطار مواجهات الإسبوع الـ32 في بطولة الدوري العام.









واشار يوسف إلى أن الأهلي يلعب على بطولة الدوري، وأنه يهتم بكل تأكيد بالمنافس وحالته الفنية ورغبته في حصد الثلاث نقاط وهو طموح مشروع للجميع، ولكن تظل حالة الأهلي ودوافعه اكبر خاصة أن الفريق مطالب بالفوز باللقب وهو امر يحتاج إلى التركيز الشديد في الامتار الأخيره من المسابقة والتي تشهد منافسة قوية ودوافع مختلفة بين جميع الفريق ما بين رغبة البعض في التواجد في بطولة إفريقية أو الهروب من شبح الهبوط وهو ما يزيد من صعوبة جميع المباريات.









وقال يوسف: «نعلم جيدا أن سموحة يبحث عن تحقيق نتيجة إيجابية مع الأهلي لتأمين موقفه من البقاء في بطولة الدوري، ونحترم كفاح جميع الفرق في الأسابيع الاخيره من المسابقة، وأن مواجهة السبت المقبل لن تكون سهلة».









وأضاف المدرب العام: «فريق سموحة قدم مباريات قوية أمام الأهلي من قبل، ودائما ما يكون منافسا عنيدا، وهو ما يتطلب المزيد من الجهد لتخطى هذه المواجهة».









وأكد يوسف، أن تركيز الأهلي منصب حاليا على مواجهة سموحة فقط، من أجل حصد الثلاث نقاط ومواصلة مشوار المنافسة على اللقب.









وأشار المدرب العام للأهلي، إلى أن مرحلة المحطات الصعبة في الدوري لم تنته، وأنه أكد من قبل على أن المرحلة الحالية تحتاج إلى التعامل معها على أنها وحدة واحدة تضم عددا من المباريات يحتاج الفريق إلى الفوز بها جميعا من أجل حسم اللقب.



