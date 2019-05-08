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بـ 25 ألف جنيه..أمين "السياحة الدينية" يكشف عن أسعار عمرة رمضان

الأربعاء 08/مايو/2019 - 12:10 م
بـ 25 ألف جنيه..أمين السياحة الدينية يكشف عن أسعار عمرة رمضان
أرشيفية
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رقية جمال
 
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قال إيهاب عبد العال، أمين صندوق جمعية السياحة الدينية، إنه تم وضع سقف عدد 500 ألف معتمر للعام الحالي وفقًا لما قررته مصر وليس المملكة نتيجة الأحوال الاقتصادية، 400 ألف معتمر حتى نهاية شعبان، و100 ألف معتمر خلال شهر رمضان.

وأضاف "عبد العال"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" على قناة مصر الأولى، اليوم الأربعاء، أن السفر يتم بداية من 5-6 رمضان، مشيرًا إلى أن هناك مستويات متفاوتة بداية من 5 نجوم وحتى الاقتصادي، موضحًا أن 80 % من العمرة اقتصادي، و15% عمرة 3و4 نجوم، و5% فقط مستوى الـ 5 نجوم.

وأوضح أمين صندوق جمعية السياحة الدينية، أن أسعار العمرة تتراوح من 25-28 ألف جنيه للعمرة الاقتصادي، و35 ألف جنيه للعمرة 3 نجوم، و40 ألف جنيه للعمرة 4 نجوم، و50 ألف جنيه فما فوق للعمرة 5 نجوم.

وتابع، أن هناك إقبالا شديدا على العمرة خلال شهر رمضان، بينما هناك إقبالا على العشر الأواخر من رمضان على عمرة 3و4 و5 نجوم، مشيرًا إلى أنه حتى الأمس هناك 4.2 ألف معتمر سافروا للمملكة لأداء العمرة، ويتبقي 100 ألف معتمر.

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