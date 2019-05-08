تعرف على مواقيت الصلاة اليوم في مصر والسعودية
الأربعاء 08/مايو/2019 - 11:49 ص
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مواقيت الصلاة اليوم في مصر والسعودية، ننشرها لكم عبر موقع الفجر الإلكتروني في إطار الخدمة التي يقدمها لقرائه يوميا لمعرفة مواقيت الصلاة في محافظات مصر ومدن السعودية، من الفجر للعشاء لمعرفة موعد الإفطار والسحور وصلاة التراويح
مواقيت الصلاة في محافظات مصر
مواقيت الصلاة فى القاهرة
الفجر 3:31 ص
الظهر 11:51 ص
العصر 3:28
المغرب 6:36
العشاء 8:02
مواقيت الصلاة فى الإسكندرية
الفجر 3:32 ص
الظهر 11:56
العصر 3:35
المغرب 6:42 م
العشاء 8:09 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
الفجر 3:25
الظهر 11:47 م
العصر 3:25 م
المغرب 33: 6 م
العشاء 7:58 م
مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ
الفجر 3:25 ص
الظهر 11:39
العصر 3:12
المغرب 6:21 م
العشاء 7:43 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
الفجر 3:39 ص
الظهر 11:45 ص
العصر 3:13 م
المغرب 6:23 م
العشاء 7:42
مواقيت الصلاة في السعودية
مكة
الفجر 4:20 ص
الظهر 12:17 م
العصر 3:37 م
المغرب 6:51 م
العشاء 8:05 م
المدينة المنورة
الفجر 4:13 ص
الظهر 12:18 م
العصر 3:44 م
المغرب 6:57 م
العشاء 8:13 م
الرياض
الفجر 3:44 ص
الظهر 11:49 ص
العصر 3:16 م
المغرب 6:27 م
العشاء 7:45 م
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