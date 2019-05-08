غدًا.. المولوية المصرية تحي أولى سهرات المركز الثقافي الملكي بعمان

تستعد فرقة المولوية المصرية بقيادة المنشد والمبتهل عامر التوني، لأحياء حفلا ضمن السهرات الرمضانية التي تنظمها المركز الثقافي الملكي، بسلطنه عمان، وذلك غدًا ٩ مايو الجاري، ومن المنتظر حضور عدد كبير من الجمهور العماني.





ومن المقرر ان يشدو "التوني"، بصحبه مولويته المصرية، مجموعة من أغاني الإنشاد الصوفى والتراث المصرى الأصيل لتكتشفوا معًا أسرار العشق الإلهى والروح المتصوفة مع إيقاعات موسيقية مناسبة للحالة الروحانية للعرض.





وتعد المولوية المصرية من الضيوف الأساسية في ساقية الصاوي، حيث تقام حفلاتهم في الساقية بشكل دوري، ويتهافت الجمهور على حضور حفلاتهم مؤكدين بذلك أن هذا النوع من الفن الذي يخاطب الروح والوجدان أصبح له معجبيه من مختلف الأعمار. تأسست الفرقة في عام 1994 عندما وجدت أن الفن الغنائي المنتشر مرتبط أكثر بالمادية وغافل لعرض المواضيع التي تناقش الوجدان والروح، لذلك تأسست الفرقة لإعلاء كلمة التصوف والعشق الإلهي حتى كبرت واشتركت في العديد من المهرجانات والعروض داخل مصر وخارجها.



