الكرملين: روسيا تعمل مع شركاء الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني

كشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، أن تراجع طهران عن الاتفاق كان بسبب ضغوط خارجية.

كشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، أن تراجع طهران عن الاتفاق كان بسبب ضغوط خارجية.

وقال "بيسكوف" للصحفيين: "نرى عواقب التحركات الأمريكية المتهورة تجاه إيران. بالطبع، سيواصل الدبلوماسيون الروس مناقشة هذا الموضوع مع شركائنا الأوروبيين من أجل العمل على الحفاظ على صلاحية هذا الاتفاق".

وقال "بيسكوف" للصحفيين: "نرى عواقب التحركات الأمريكية المتهورة تجاه إيران. بالطبع، سيواصل الدبلوماسيون الروس مناقشة هذا الموضوع مع شركائنا الأوروبيين من أجل العمل على الحفاظ على صلاحية هذا الاتفاق".

كما أكد "بيسكوف"، أنه من السابق لأوانه الحديث عن فرض عقوبات على طهران بعد تعليق بعض التزاماتها

كما أكد "بيسكوف"، أنه من السابق لأوانه الحديث عن فرض عقوبات على طهران بعد تعليق بعض التزاماتها

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت إيران أنها ستعلق عدة التزامات في إطار الاتفاق النووي لمدة 60 يومًا، مضيفة أنها لا تعتزم الانسحاب من الاتفاق بالكامل.