غدا.. المولوية المصرية تحيي أولى سهرات المركز الثقافي الملكي بعمان

تستعد فرقة المولوية المصرية بقيادة المنشد والمبتهل عامر التوني، لاحياء حفلا ضمن السهرات الرمضانية التي تنظمها المركز الثقافي الملكي، بسلطنه عمان، وذلك غدا ٩ مايو الجاري، ومن المنتظر حضور عدد كبير من الجمهور العماني.





ومن المقرر ان يشدو "التوني"، بصحبه مولويته المصرية، مجموعة من أغاني الإنشاد الصوفى والتراث المصرى الأصيل لتكتشفوا معًا أسرار العشق الإلهى والروح المتصوفة مع إيقاعات موسيقية مناسبة للحالة الروحانية للعرض.



