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ميدو يحلل مباراة ليفربول وبرشلونة ويكشف أهم سر في الريمونتادا

الأربعاء 08/مايو/2019 - 11:50 ص
ميدو يحلل مباراة ليفربول وبرشلونة ويكشف أهم سر في الريمونتادا
ليفربول وبرشلونة
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الفجر الرياضي
 
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حلل أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق لنادي الوحدة السعودي فوز ليفربول الإنجليزي على برشلونة الإسباني برباعية نظيفة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

 

وقال ميدو عبر حسابه على "تويتر": "مباراة امس اثبتت ان في بعض الأوقات امتلاكك لظهيرين جنب يجيدون الأدوار الهجومية اهم من وجود مهاجمين على اعلى مستوى!! مباراة امس اثبتت ان امتلاكك لبدلاء جيدين في الخط الهجومي اهم من لاعبيك الأساسيين!! مباراة أمس درس من فينالدوم لأي لاعب بديل..احزن ولكن عندما تأتيك الفرصة قاتل..قاتل".

 

وأضاف ميدو: "ذكاء كلوب في ايجاد لاعبين جيدين جدا وفي نفس الوقت مقتنعين بدكة البدلاء معظم مباريات الموسم مثل شاكيري وأوريجي هو أصعب معادلة يستطيع أي مدرب ان ينفذها في سوق الانتقالات..القدرة على بناء الفريق بما لا يخل بالتوازن داخل غرفة خلع الملابس من اصعب المهام على اي مدرب.. يورجن كلوب".

 

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