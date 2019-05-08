جمارك سفاجا تضبط 4 محاولات تهرب جمركي لكمية من الأجهزة والمستلزمات الطبية والولاعات (صور)

في المحاولة الأولى:-



وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع والركاب القادمين من ميناء ضبا السعودي على العبارة القاهرة بإدارة تفتيش الركاب برئاسة محمود أبو دوح الجلالى وإدارة الحركة برئاسة حمدي صابر مدير المجمع تم الأشتباه في الراكب المصرى م.ا. ا القادم من السعودية وبتفتيش أمتعته تبين وجود 7 أجهزة طبية متنوعة و50 قطعة مستلزمات طبية مخبأة داخل تليفزيونات قديمة.



المحاولة الثانية:-



تم الإشتباه فى الراكب ا. م مصرى الجنسية بتشكيل لجنة من وبتفتيشه تبين وجود 5750 ولاعة ماركة دي جيب وعدد 1600ولاعة أشعال ذاتي بالشاحن وعدد 275 سماعة بلوتوث مخبأة بين طيات الملابس داخل أمتعته ااشخصية.



وفى المحاولتين الثالثة والرابعة تم ضبط مسدس طلقات خرسانة و2630 طلقة و20 جركن عسل نحل مخبأة بأمتعة راكبين مصريين قادمين من السعودية.



وتم الضبط بمعرفة أحمد شاكر وناصر فارس وسيد عز ومحمد فوزي وخالد عصمت مامورى الحركة تحت اشراف محمد عبد المنعم وعلاء الشمندي وعطية عبد المجيد وهشام عوض ومختار كامل مشرفى الحركة ومحمد صابر مأمور التعريفة ومصطفي هاشم مدير تعريفة، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 503 ألف 280 جنيه.



تمكنت الإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة مدحت رجب أحمد مدير عام الجمرك بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بميناء سفاجا من ضبط 4 محاولات تهرب جمركى لكمية من الأجهزة والمستلزمات الطبية والولاعات بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنه 63 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وبغرض التهرب من سداد الرسوم الجمركية والتخلص من القيود الإستيرادية.