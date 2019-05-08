معنى ريمونتادا .. كلمة إسبانية ضربت برشلونة في أكثر من مباراة

احتلت كلمة ريمونتادا نتائج بحث جوجل بعد فوز فريق ليفربول الدرامى على برشلونة بنتيجة 4 - 0 والتأهل إلى نهائي دورى أبطال أوروبا، وكان مصطلح ريمونتادا منتشر فى عالم كرة القدم منذ عدة سنوات، لذلك سنعرض عليكم معنى كلمة ريمونتادا.

معنى كلمة ريمونتادا





ريمونتادا هى كلمة إسبانية تعنى التعافى أو العودة، والفعل من La Remontada ويكتب remontar يستخدم بأكثر من معنى مثل تسلق أو التفات أو عبور، لكن عندما يتم استخدام الاسم يكون بمعنى التعافى أو العودة.









برشلونة سبب انتشار الريمونتادا





وتستخدم الصحافة الإسبانية كلمة ريمونتادا منذ عقود طويلة لكنها تحولت إلى كلمة عالمية يستخدمها تقريبا كل متابعى كرة القدم حول العالم منذ فوز برشلونة الملحمى على باريس سان جيرمان بنتيجة 6 - 1 بعد الخسارة ذهابا بنتيجة 4 - 0، لتحل محل كلمة Come Back التى كانت تستخدم من قبل، وعانى بعدها برشلونة من الريمونتادا موسمين متتالين، حيث خسر من روما فى ربع النهائى 3 - 0 بعد الفوز ذهابا 4 - 1 ليودع البطولة، ثم مرة أخرى أمس أمام ليفربول.



