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مفاجأة حول إقالة مدرب برشلونة بعد فضيحة الأنفيلد

الأربعاء 08/مايو/2019 - 11:52 ص
مفاجأة حول إقالة مدرب برشلونة بعد فضيحة الأنفيلد
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فجرت تقارير صحفية إسبانية مفاجأة من العيار الثقيل حول إقالة فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا.


ونجح ليفربول في إقصاء فريق برشلونة مساء اليوم من الدور نصف النهائي بعدما انتصر برباعية نظيفة في ملعب الأنفيلد وسط جماهيره.


‏وأكد الصحفي الإسباني جوردي خوتا في تصريحاته لبرنامج ( الشرينغيتو) على أن برشلونة يجهز إقالة فالفيردي قائلا:  إقالة فالفيردي تُجهز الآن .


الجدير بالذكر أن برشلونة فشل في استغلال نتيجة مباراة الذهاب بعدما حقق الفوز في لقاء الذهاب بملعب الكامب نو بثلاثية نظيفة.

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