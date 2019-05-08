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تداول 29 سفينة بموانئ بورسعيد

الأربعاء 08/مايو/2019 - 11:54 ص
تداول 29 سفينة بموانئ بورسعيد
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محمد عزام
 
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أعلنت موانئ بورسعيد التابعه للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن إجمالي حركة السفن اليوم الاربعاء 29 سفينة.

واستقبل ميناء شرق بورسعيد 5سفن حاويات وغادر الميناء 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول 6 سفن.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد مغادرة 3سفن حاويات ومتواجد علي الارصفه سفينتين بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات وسفينتين بضائع عامة.

وجاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناءلتسهيل كافة الإجراءات اللازمه لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.
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