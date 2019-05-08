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9.4% تراجع في أرباح "عمان "و"الإمارات القابضة" خلال الربع الأول من 2019

الأربعاء 08/مايو/2019 - 11:50 ص
9.4% تراجع في أرباح عمان والإمارات القابضة خلال الربع الأول من 2019
ارباح عمان والأمارات القابضة تهبط 9%
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نيفين سمير
 
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تراجعت أرباح شركة عمان والإمارات للاستثمار القابضة  ، المدرجة ببورصتي مسقط وأبوظبي، في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 9.46 بالمائة على أساس سنوي.

وبلغت الأرباح العائدة على مساهمي الشركة الأم 1.09 مليون ريال (2.82 مليون دولار) بالربع الأول 2019، مقابل أرباح قيمتها 1.204 مليون ريال (3.12 مليون دولار) في الربع الأول 2018.


وأظهرت البيانات المالية تراجع إجمالي إيرادات الشركة الأم خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 1.63 مليون ريال، مقارنة بنحو 1.84 مليون ريال في الربع الأول من العام الماضي.

وكانت الشركة الأم تحولت للربحية في عام 2108، بقيمة 18.74 ألف ريال، مقابل خسائر قيمتها 1.75 مليون ريال عن عام 2017.

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