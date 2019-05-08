عاجل.. السيسي يستقبل المدير التنفيذي لوكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية
الأربعاء 08/مايو/2019 - 11:53 ص
رقية جمال
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ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل منذ قليل، نقلًا عن السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يستقبل المدير التنفيذي لوكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية.
وأوضح "راضي"، أن الرئيس السيسي، يؤكد دعم مصر لجميع المبادرات الهادفة لتطوير التنمية في إفريقيا.
وأوضح "راضي"، أن الرئيس السيسي، يؤكد دعم مصر لجميع المبادرات الهادفة لتطوير التنمية في إفريقيا.
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