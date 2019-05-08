شون وصوامع كفرالشيخ تستقبل 45936 طن 548 كيلو قمح من المزارعين
الأربعاء 08/مايو/2019 - 11:53 ص
الفجر
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قال عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، والمتحدث الرسمي للمديرية، إن إجمالى ما تم توريده من االاقماح المحلية منذ بداية الموسم الحالي في 15 أبريل وحتى صباح اليوم الأربعاء، هو 45936 طن 548، حيث يتم الاستلام من خلال 23 منفذ تابعة للجهات المسوقة التابعة لكلا من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وقطاع مطاحن كفر الشيخ.
وأضاف الهابط، أن هناك متابعة على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، من الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ الاقليم، حيث تم تشكيل لجنة برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب وكيل وزارة التموين لمتابعة تلك المنافذ خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل اى مشكلات قد تواجه بعضها.
وكان المحافظ قد أعلن أنه يتم سداد القيم المالية للمزارعين خلال ٤٨ ساعة، من التوريد تسهيلًا عليهم، ويهيب بالمزارعين استمرار تنظيم عملية التوريد وعملية التسويق، وتوافر الأجولة الجديدة لنقل القمح أثناء التوريد، ليكون موسم حصاد رائع.
وأضاف الهابط، أن هناك متابعة على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، من الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ الاقليم، حيث تم تشكيل لجنة برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب وكيل وزارة التموين لمتابعة تلك المنافذ خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل اى مشكلات قد تواجه بعضها.
وكان المحافظ قد أعلن أنه يتم سداد القيم المالية للمزارعين خلال ٤٨ ساعة، من التوريد تسهيلًا عليهم، ويهيب بالمزارعين استمرار تنظيم عملية التوريد وعملية التسويق، وتوافر الأجولة الجديدة لنقل القمح أثناء التوريد، ليكون موسم حصاد رائع.
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