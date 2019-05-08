ميلانيا ترامب تحتفل بحملة "كن الأفضل" مع المتفوقين
الأربعاء 08/مايو/2019 - 11:53 ص
هديل هاشم
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من دون أهداف سياسية ملموسة، أمضت ميلانيا ترامب العام الماضي بالاعتماد على قوة صورتها في نشر رسالة "كن أفضل"، وهي منصتها التي تركز على الطفل والمخصصة للعطف والاهتمام بهو وبرفاهيتهم.
واحتفلت ميلانيا بالعام الأول من البرنامج في حديقة الورود يوم الثلاثاء، وأوضح أنصارها أن هذا كان كافيًا.
وزارت ميلانيا العام الماضي زارت أكثر من اثنتي عشرة ولاية وتسع دول، وشاركت في أكثر من 18 من اجتماعات المائدة المستديرة والإحاطات، والتقت أكثر من 30 دبلوماسيًا ورؤساء دول وأزواجًا أوليين.
واحتفلت ميلانيا بالعام الأول من البرنامج في حديقة الورود يوم الثلاثاء، وأوضح أنصارها أن هذا كان كافيًا.
وزارت ميلانيا العام الماضي زارت أكثر من اثنتي عشرة ولاية وتسع دول، وشاركت في أكثر من 18 من اجتماعات المائدة المستديرة والإحاطات، والتقت أكثر من 30 دبلوماسيًا ورؤساء دول وأزواجًا أوليين.
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