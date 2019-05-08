رمضانيات_كروية (3) .. أرقام إفريقية مُثيرة للزمالك قبل نهائي الكونفيدرالية

يقدم "الفجر الرياضي" سلسلة حلقات بعنوان "رمضانيات كروية" يستعرض خلالها أبرز الأحداث والأرقام والإحصائيات والمفارقات الكروية، وكذلك ذكريات كرة القدم المصرية عبر تاريخها الطويل سواء على مستوي البطولات أو اللاعبين القدامى، وذلك طوال شهر رمضان المبارك.

ونتناول في الحلقة الثالثة من " رمضانيات كروية " أبرز أرقام الزمالك الإفريقية قبل المواجهة الهامة والمرتقبة للفريق الأبيض أمام نهضة بركان المغربي في نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، حيث ستقام مباراة الذهاب يوم 19 مايو الجاري بالمغرب، بينما ستقام مباراة الذهاب يوم 26 من الشهر نفسه بمصر.

وإليكم أبرز أرقام الزمالك الإفريقية قبل نهائي الكونفيدرالية:

1- شارك الزمالك في البطولات الإفريقية المختلفة 31 مرة طوال تاريخه (22 مرة بدوري الأبطال – 4 مرات بكأس الكؤوس الإفريقية – مرتين بكأس الإتحاد الإفريقي – 3 مرات بالكونفيدرالية) بالإضافة للمشاركة 4 مرات بالسوبر الإفريقي.

2- خاض الزمالك 248 مباراة بالبطولات الإفريقية، فاز في 125 مباراة، وتعادل في 52 مباراة، وخسر 71 مباراة، وسجل 379 هدفًا، واستقبلت شباك 231 هدفًا.

3- حقق الزمالك 9 ألقاب إفريقية طوال تاريخه ( 5 دوري أبطال إفريقيا – 3 السوبر الإفريقي -1 كأس الكؤوس الإفريقية).

4- عبد الحليم علي هداف الزمالك بالبطولات الإفريقية وسجل 23 هدفًا في 58 مباراة.

5- الزمالك فشل في نهائي البطولات الإفريقية مرتين، كما فشل في تجاوز الدور نصف النهائي 5 مرات، وخرج من الدور ربع النهائي 9 مرات، وودع البطولة 5 مرات من دور الـ16، كما خرج 3 مرات من دور الـ32 للبطولات الإفريقية.

6- شارك الزمالك في بطولة الكونفيدرالية التي ينافس علي لقبها هذا الموسم 3 مرات، خاض 30 مباراة، فاز في 17 مباراة، وتعادل في 7 مباريات، وخسر 6 مباريات، وسجل 52 هدفًا، واستقبلت شباكه 26 هدفًا.

7- الزمالك أول فريق افريقى يحتفظ بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا مدى الحياة بعد تحقيقه للقب 3 مرات متتالية أعوام 1986،1984، 1993.

8- خاض الزمالك 124 مباراة على ملعبه في بطولات إفريقيا، فاز في 101 مباراة وتعادل في 18 مباراة، وخسر 5 مباريات، وسجل 279 هدفًا واستقبلت شباكه 61 هدفًا.

9- بينما خاض الزمالك 121 مباراة خارج ملعبه فاز في 22 مباراة، وتعادل في 33 مباراة، وخسر 66 مباراة، وسجل 99 هدفًا، واستقبلت شباكه 170 هدف.

10- واجه الزمالك طوال تاريخ مشاركاته القارية أندية من 29 دولة إفريقية.

11- أندية دولة تونس أكثر الأندية التي واجهت الزمالك إفريقيًا، والتقي معهم في 26 مباراة، فاز في 12 مباراة، وتعادل في 6 مباريات، وخسر 8 مباريات، وسجل 33 هدفًا، واستقبلت شباكه 30 هدفًا.